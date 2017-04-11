貧病男跳軌亡 靠「小新」濃眉特徵頭七前返家
〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子清明連假到板橋車站跳軌，送醫不治，因他身上沒有證件，鐵路警察局苦於找尋身分，求助新北市警察局尋人高手，巡佐蔡淑女比對不到30分鐘，發現無名屍與樹林一宗協尋的黃姓男子，都有一對類似卡通人物小新般的「濃眉」，找到父親指認，再從他藍色外套，確認無名屍身分，趕在黃男頭七前，讓他落葉歸根，父親說，兒子罹患精神疾病，求職誤入老鼠會，連累親友投資耿耿於懷，曾透露想跳水，未料竟跳軌輕生。
4月2日晚間10時許，板橋車站南下月台擠滿返家掃墓的民眾，但一名男子卻在火車進站時跳軌，遭撞後捲入車底，消防單位救出男子後，送醫不治，因他身上沒有證件，鐵路警察局台北分局板橋分駐所員警也比對不出無名屍身分，鐵路警方輾轉求助新北市海山警分局防治組的尋人高手蔡淑女；蔡淑女7日接獲通知，上午10時到系統查詢，發現跳軌無名屍與樹林區黃姓父親協尋兒子的個案，年紀、體型相仿，但身分證照片與本人有出入，再橫向比對黃男進站前影像，與他到院後照片，發現都有一對粗眉，蔡淑女聯繫黃父進一步指認。
當水電工維生的黃父接到電話，趕到派出所指認照片，發現無名屍與36歲愛子有7成相似，鐵路警方再到黃家查看，黃母也說，兒子身上穿的藍色外套不見，幾乎確定無名屍身分，檢警相驗後，家屬再從大體上胸毛佐證，確認無名屍就是走失黃男，檢方發還大體，家屬也趕在死者頭七前，到火車站招魂。
黃父對蔡淑女感激不盡，直呼是大恩人，黃父說，兒子罹患躁鬱症，幾年前求職務入老鼠會，自己賠上一筆錢，也連累投資的親戚，讓他相當內咎，病情開始惡化，常在離家一天後回家，因他2日離家後，多天沒回家，家屬擔心不已。
黃父說，因大兒子與妻子身體不好，家中生計靠他與小兒子支撐，蔡淑女得知黃家困境，將再轉介善院愛心協會，後續關懷黃家，瞭解是否需協助免費殯葬。
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