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縣警局入圍政府服務品質獎決審 雲林首例

2017-04-11  15:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警察局提升服務品質獲肯定，除入選內政部及警政署105年服務品質獎「第一線服務機關」外，並獲推薦參選第9屆「政府服務品質獎」，已入圍決審，是雲林第一個獲此榮譽的行政單位。

政府服務品質獎是政府機關推動服務品質的最高榮譽，參獎對象包括行政院暨所屬各級機關、直轄市、縣（市）政府暨所屬各級機關；縣警局今年以「進步的雲林、勇敢的警察」作為施政精神，並以「移動的文化、有愛的城市、雲裡的守護」3大關鍵策略，推動各項警政工作，獲推薦參選第9屆「政府服務品質獎」。

今天上午國家發展委員會率領4位評審委員，至縣警局進行「政府服務品質獎」實地評審；縣長李進勇強調，透過警察機關在治安、交通上的努力，包括最近的護農專案、今年的燈會勤務等，能讓縣民安居樂業。

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  • 雲林縣警局入圍政府服務品質獎決審，是第一個獲獲此榮譽的行政單位。（雲林縣警察局提供）

    雲林縣警局入圍政府服務品質獎決審，是第一個獲獲此榮譽的行政單位。（雲林縣警察局提供）

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