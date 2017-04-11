潮州警分局加強取締「彈珠檯」引熱議

潮州分局警方昨晚在鎮內中洲路夜市進行取締，當場查扣彈珠電子遊戲機檯36台，並帶回3名經營彈珠檯業者，引起網友熱議。（記者邱芷柔翻攝）

2017-04-11 15:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州分局警方昨晚在鎮內中洲路夜市進行取締，當場查扣彈珠電子遊戲機檯36台，並帶回3名經營彈珠檯業者，依違反電子遊戲場業管理條例罪嫌移送法辦，警方大動作查緝，引起業者親友在臉書發文，讓網友跟著直呼「真扯欸，這不是從小玩到大的嗎！」

投錢後拉放彈簧把手，小彈珠在機台裡面跳動，充滿歡樂的聲光效果，吸引大小朋友，玩完後還可以換「獎品」，這是夜市常見的彈珠台，1名蘇姓網友今天凌晨在臉書粉絲團「屏東縣潮州鎮」發文，直指「為啥犯人不抓就是要去抓這個！人家小小的攤販也要抓，幹嘛不去抓通輯犯？」「真的很過分，人家只是賺點小錢而已，也太欺負百姓了吧？」，就連台南市長賴清德也被寫在文中，「在台南的夜市也有，為啥賴清德不去抓！」引起數百名網友轉發熱議。

有網友讚聲認為彈珠檯從小玩到大，「好奇彈珠台為何不能擺了，這種小彈珠台不也算夜市的特色嗎？」「我現在才知道原來這個會被抓@@」甚至質疑警察是為了業績才取締，但也有網友出面緩頰，理性分析業者恐無合法申請「經營電子遊戲機台」因而違法。

面對網友質疑，潮州分局回應，這次取締的彈珠台是屬於電子遊戲場業管理條例第4條規定的電子遊戲機台，依該條例第15條規定，未依規定領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業。

潮州分局指出，警方在10日晚間8點30分前往查緝，當場查獲鍾姓等3名業者無照經營彈珠電子遊戲機檯，現場查扣彈珠電子遊戲機檯36台、10790顆鋼珠等相關證物，經帶回偵辦，涉嫌人均坦承無照經營彈珠電子遊戲機檯，分局也呼籲業者，不要心存僥倖以身試法，警方會針對轄內以合法掩護非法的賭博性電玩，以及夜市無照經營電玩，加強力且密集的取締與臨檢。