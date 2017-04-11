| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
 首頁 > 社會

潮州警分局加強取締「彈珠檯」引熱議

潮州分局警方昨晚在鎮內中洲路夜市進行取締，當場查扣彈珠電子遊戲機檯36台，並帶回3名經營彈珠檯業者，引起網友熱議。（記者邱芷柔翻攝）

2017-04-11  15:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州分局警方昨晚在鎮內中洲路夜市進行取締，當場查扣彈珠電子遊戲機檯36台，並帶回3名經營彈珠檯業者，依違反電子遊戲場業管理條例罪嫌移送法辦，警方大動作查緝，引起業者親友在臉書發文，讓網友跟著直呼「真扯欸，這不是從小玩到大的嗎！」

投錢後拉放彈簧把手，小彈珠在機台裡面跳動，充滿歡樂的聲光效果，吸引大小朋友，玩完後還可以換「獎品」，這是夜市常見的彈珠台，1名蘇姓網友今天凌晨在臉書粉絲團「屏東縣潮州鎮」發文，直指「為啥犯人不抓就是要去抓這個！人家小小的攤販也要抓，幹嘛不去抓通輯犯？」「真的很過分，人家只是賺點小錢而已，也太欺負百姓了吧？」，就連台南市長賴清德也被寫在文中，「在台南的夜市也有，為啥賴清德不去抓！」引起數百名網友轉發熱議。

有網友讚聲認為彈珠檯從小玩到大，「好奇彈珠台為何不能擺了，這種小彈珠台不也算夜市的特色嗎？」「我現在才知道原來這個會被抓@@」甚至質疑警察是為了業績才取締，但也有網友出面緩頰，理性分析業者恐無合法申請「經營電子遊戲機台」因而違法。

面對網友質疑，潮州分局回應，這次取締的彈珠台是屬於電子遊戲場業管理條例第4條規定的電子遊戲機台，依該條例第15條規定，未依規定領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業。

潮州分局指出，警方在10日晚間8點30分前往查緝，當場查獲鍾姓等3名業者無照經營彈珠電子遊戲機檯，現場查扣彈珠電子遊戲機檯36台、10790顆鋼珠等相關證物，經帶回偵辦，涉嫌人均坦承無照經營彈珠電子遊戲機檯，分局也呼籲業者，不要心存僥倖以身試法，警方會針對轄內以合法掩護非法的賭博性電玩，以及夜市無照經營電玩，加強力且密集的取締與臨檢。

廣告
  • 夜市中常見充滿聲光效果的彈珠電子遊戲機檯，如未依法申請恐遭警方取締。（記者邱芷柔翻攝）

    夜市中常見充滿聲光效果的彈珠電子遊戲機檯，如未依法申請恐遭警方取締。（記者邱芷柔翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彈珠檯 賭博電玩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：潮州警分局加強取締「彈珠檯」引熱議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.