童拿BB槍射玩伴左眼 判賠45萬
2017-04-11 15:32
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名10歲吳姓小男童，103年6月在公園玩耍時，鄰居11歲的林姓男童從自家陽台，呼叫吳童至其住處一樓，然後持BB彈玩具槍朝吳童射擊，造成吳童左眼受傷，吳童父母怒而向林童及林童父母求償162萬餘元，新北地院今判林童及其父母須賠償45萬餘元，仍可上訴。
吳童父母控訴，兒子被BB彈射到當下，眼睛完全看不見，醫院治療後診斷書寫到，兒子左眼膜有疤痕，左眼因受傷易有外傷性青光眼、外傷性白內障、外傷性視網膜剝離的危險」，未來須持續看診，並更換魚鱗材質眼角膜及做雷射手術，且兒子受傷後常做噩夢，學習無法專心，因此向林童及林童父母求償醫療費、精神慰撫金等162萬餘元。
但林童父反駁，事發後兩、三週，兒子在公園再度看到吳童時，對方竟在玩BB槍，也沒戴墨鏡，並告訴兒子「眼睛復原得差不多了」，他去學校探視吳童時，班導師也稱未發現吳童眼睛有任何異狀，前年4月吳童還跟兒子一起再公園打籃球，認為吳童視力早已恢復。
林童父指出，雙方一開始談賠償時，吳童父母堅持要50萬元，還出言侮辱、動手毆打他，法院已判吳父罰金5千元，後來在法院協調時更是變本加厲，索賠719萬元，認為此事為普通傷害事件，合理慰撫金應在3千元以下。
法官認為，吳童受傷必會對生活及學習造成影響，父母須付出更多精神、心力照顧，認為慰撫金以40萬元為宜，加上醫療費、交通費、及未來必要醫療及就診所需費用，判林童及父母須賠償45萬6千餘元。
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