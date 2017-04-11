「小鮮肉」肇事 大6歲女友頂罪 事發兩個都有事

2017-04-11 15:53

〔記者黃建華／高雄報導〕25歲的陳姓女子和小他6歲的黃姓男友駕車出遊，駕車的黃男不慎在前鎮區英義街撞倒蕭姓女騎士，陳女為了保護「小鮮肉」，在警方到場時自稱車是她開的，不料，被害人兩星期後調閱監視器畫面，發現肇事駕駛是黃男，向警方告發陳女涉嫌頂罪，高雄地檢署今將陳女依「藏匿人犯頂替罪」、黃男依過失傷害罪起訴。

檢方起訴指出，25歲的陳姓女子和19歲的黃姓男子是男女朋友，去年9月3日晚間，黃男駕駛租來的轎車搭載陳女出遊，於前鎮區英義街因疏於注意，不慎擦撞由蕭姓女子騎的機車，造成蕭女人車倒地受傷。

案發第一時間，警方趕抵處理時，陳女明知車是黃男開的，卻涉嫌頂替，於警方訪談時自稱車是她開的，並於交通事故談話記錄表上簽名。蕭姓女子於同年月17日向警方調閱事故路口監視器畫面，發現肇事駕駛不是陳女，而是男性，警方循線查出陳女涉嫌頂替黃男，將2人函送法辦。

檢方今偵結，將陳女依藏匿人犯頂替罪、黃男依過失傷害罪，分別起訴。