丈夫與「小三」簡訊超鹹濕 元配抓包氣炸提告

2017-04-11 15:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市31歲吳姓男子結婚不到1年就出軌30歲廖姓女子，吳妻無意間發現吳男手機裡，有廖女傳的半裸酥胸照片，以及兩人超鹹濕對話「你明明很濕，為何還會痛」、「上次有舒服嗎」、「誰叫你隨便弄我，沒誠意」、「你不讓我睡，結果你種我」，吳妻控告廖女妨害家庭，桃園地院法官審結判處廖女5月徒刑。

手機裡的照片、鹹濕簡訊曝光，吳男向妻子坦承與廖女有染，廖女則供稱，她17歲就認識吳男，雙方曾斷斷續續交往過，LINE上面的照片是應吳男要求傳給他的，因雙方無話不談，所以簡訊內容寫得比較露骨，但沒有和他上過床。

法官從吳男、廖女供詞及簡訊等證據，認為內容描寫床笫之事，內文煽情露骨並提及性交行為，廖女直接傳送裸露胸部照片給吳男，顯見兩人友誼並非單純，加上吳男坦承曾2次與廖女上摩鐵發生性關係，審結依妨害家庭判處廖女5月徒刑。