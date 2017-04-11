板農爆賄選 前市議員廖裕德涉送酒綁樁遭約談
2017-04-11 15:22
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市再爆農會賄選弊案！
新北地檢署接獲線報指稱，前新北市議員廖裕德、板橋馥華飯店董事長徐陳坤、板橋農會理事郭宏政等人，為參選新北市板橋區農會第18屆理事長、常務監事及理監事，涉嫌向會員代表，以每瓶萬元的高價洋酒及100萬元現金進行綁樁、買票，並於3月1日理、監事選舉投票前，招待多名會員代表宴飲，要求會員代表2日理、監事選舉時，依指示投票予廖男陣營所推舉的特定理、監事人選，事後廖、郭、徐也順利當選理事長、常務監事、理事。
新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華，今指揮法務部調查局北機站，搜索廖男等人辦公室及住居所共34 處，並約談廖男等共36名被告，全案朝違反農會法偵辦。（更新時間16：16分）
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