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散佈女裸照 子宮幫女成員妨害秘密被訴

2017-04-11  15:09

〔記者黃建華／高雄報導〕網路常流傳不知名女子走光艷照或裸照，千萬別轉傳或散佈，以免吃官司！

高雄市一名26歲楊姓女子，從臉書「子宮幫」看到不知名網友貼的A女裸照，竟下載到手機，在公開聚會把裸照給其他男性看，最後還傳送被害女子裸照給當事人的黃姓男友而挨告，高雄地檢署偵結，將楊女依妨害秘密罪起訴。

檢方起訴指出，楊姓女子為臉書「子宮幫」成員，明知身分不詳的「Jia-Jie Yang」在104年9月上傳到臉書該社團的某女子裸照，是他人無故以照相竊錄被害人A女非公開活動的身體隱私照片，卻基於散佈犯意，於9月某日參加公開聚會時，以手機內的A女裸照供宫姓、蔡姓、李姓等男性觀看。

同年9月19日晚間7點，楊女在新竹某爬蟲店外，將手機內A女裸照供A女黃姓男友觀看，然後又將裸照傳送給黃男。案經A女提告，高雄地檢署將楊女依刑法妨害秘密的散佈竊錄內容罪起訴。

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