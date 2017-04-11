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千萬別偷到這種...「科技香蕉」發威逮賊

2017-04-11  15:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天清晨5點多，美濃黃姓和張姓蕉農的香蕉被偷報案，員警和被害農民合作，啟動新科技「防竊追蹤器」，順利找到失竊的香蕉位置落在旗山區永福街一帶，員警前往搜查時，當場人贓俱獲，逮捕涉案的李姓竊賊。

旗山警方指出，去年底開始，香蕉價格走揚，最貴時每斤超過百元，目前仍維持在5、60元的高價，為了保護香蕉，部分蕉農自行購買「防竊追蹤器」安裝於香蕉套袋，只要香蕉被偷走，即可啟動GPS訊號找到香蕉位置。

今天清晨，位於美濃區清水里清水段蕉園遭不明竊嫌偷割香蕉計5串，警方和蕉農合作，透過衛星定位防竊追蹤器系統， 發現訊號出現在旗山區永福街2巷一帶，員警前往查緝時，當場逮捕李姓竊賊（40歲），並順利找到失竊香蕉。

警方指出，李嫌初始否認犯行，但又無法辯白失竊的香蕉為何出現在他家，當他得知警方是透過「防竊追蹤器」找到他時，他才認罪並直呼有夠倒楣，竟偷到「科技香蕉」，訊後被警方依竊盜罪送辦。

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  • 「防竊追蹤器」建功， 幫蕉農找回失竊香蕉。（記者黃佳琳翻攝）

    「防竊追蹤器」建功， 幫蕉農找回失竊香蕉。（記者黃佳琳翻攝）

  • 李姓竊賊（黑衣者）偷到「科技香蕉」，當場人贓俱獲。（記者黃佳琳翻攝）

    李姓竊賊（黑衣者）偷到「科技香蕉」，當場人贓俱獲。（記者黃佳琳翻攝）

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