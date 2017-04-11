戴白帽偷5000元腳踏車 秤斤賤賣50元
2017-04-11 15:12
〔記者張瑞楨／台中報導〕謝姓女大學生本月3日用5000元買到的OYAMA折疊腳踏車失竊，台中市警局三分局健康派出所員警發現，竊嫌戴白色鴨舌帽遮掩臉部，事隔3天，員警在南區見陳姓男子戴同一頂帽子逛大街，以「帽」取人盤查他，離譜的是，陳嫌竟然把市價5000元的腳踏車，用每公斤5元的廢鐵收購價賤賣50元，謝女聽得差點昏倒，直呼「太誇張了，不識貨」。
健康所調查，謝女用5000元新買的OYAMA廠牌折疊腳踏車，3日於台中市南區復興路二段被偷，警方調閱監視器，發現竊嫌戴一頂白色鴨舌帽遮掩臉部，竊取騎樓腳踏車後，沿復興路二段逃逸。
事隔3天，警方6日巡邏時，在南區復興路三段與五權南路口，見到有竊盜前科的陳姓男子（60歲），戴著同一頂白色鴨舌帽，牽著一輛腳踏車，警方攔查時，他當下一度嚇傻愣住，隨後謊稱腳踏車是友人借他的，但他卻無法交代朋友的身分，警方出示案發現場監視錄影畫面，他才悻悻然說，「你們警察真厲害，看得出來這是同一頂帽子」。
陳嫌坦承偷2輛腳踏車，包括謝女的腳踏車，他拿到資源回收場，以每公斤5元廢鐵收購價格賣得50元，警方幫謝女從回收場找回腳踏車，謝女相當高興，卻也忍不住說，5000元腳踏車賣50元，陳嫌太誇張了，也太不識貨了，全案於今天（11日）依據竊盜罪函送地檢署偵辦。
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