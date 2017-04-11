在公園環抱女兒摸胸 路人目睹制止狼父

2017-04-11 15:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲吳姓男子105年6月8日晚間10點多，帶著13歲、就讀國中二年級的女兒，到桃園市中壢區1處公園散步，吳男竟要女兒坐在他的大腿，他忍不住從背後雙手環抱女兒，撫胸約莫25秒，有路人目睹出聲制止，並向警方報案舉發這名狼父，桃園地檢署檢察官偵結依家暴、對未滿14歲之人猥褻罪嫌將他起訴。

吳男否認伸手猥褻女兒，辯稱他有時在家裡也會從後面抱住女兒，他在公園內也有這樣抱女兒，忘記有沒有摸到她的胸部，但現場目擊並制止的黃姓、張姓男子指證歷歷。