檢舉男友通緝 男友反咬女友吸毒

2017-04-11 14:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕是大義滅親，還是同歸於盡？台中市李姓女子與張姓同居男友一起吸毒後吵架，她遂向警方報案「有人吵架，這裡還有通緝犯」，台中市警方逮捕張男後，又意外在李女房間內見到毒品吸食器，張男也反咬李女，指吸食器是李女的，雙方互揭瘡疤，全依毒品危害防制條例法辦。

台中市警局第五分局北屯派出所警員，本月9日深夜接獲李女報案，指北屯區太原路一處大樓的13樓「有人吵架」，現場還有通緝犯，請警方協助處理，員警趕赴現場，經李女同意進入，發現茶几上有安非他命2小包（毛重309公克）與吸食器1組，在場人張男（37歲）是苗栗地檢署發布毒品案通緝犯。

警方調查，張男因毒品案被通緝，原本住在苗栗縣通霄鎮的他，遂藏匿到台中市北屯區太原路，與李女同居，案發前2人還一起吸毒，不料，吸毒後雙方吵架，李女遂向警方報案。

員警搜索時，卻又意外在李女房間內，見到1組安非他命吸食器，張男也反咬李女，指吸食器是李女所有，他還私下告訴警察，2人吸食的安非他命，是李女出錢，由他跑腿購買，2人依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，張男所涉毒品案通緝，則再移送苗栗地檢署歸案。

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