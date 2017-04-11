| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

車子滑行撞6輛車 退休記者也遭殃

2017-04-11  13:55

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市一名廖姓婦人今凌晨6時許，將富豪轎車停在雅竹路上一處斜坡，她拔下鑰匙下車拿東西，但忘記把排檔打入停車檔，也沒拉手煞車，結果車子往下滑撞到一名外出晨運的郭姓退休記者，還一口氣撞到停在路邊6輛自小客車才停住，郭男右手開放性骨折送醫開刀，事發後，廖婦急忙趕到醫院探望賠不是。

警方調查，郭男（60歲）與同為記者退休的妻子，今晨6點15分在住家附近蘭潭國小晨運，突然一輛駕駛座沒人的富豪轎車沿著雅竹路外側車道往下滑行，郭男閃避不及遭撞倒，造成右手開放性骨折，郭妻幸運的逃過一劫，郭男忍著痛，告訴妻子不用緊張，他沒事，路過的機車騎士協助叫救護車送醫。

肇事的廖婦（65歲）說，他把車子停在雅竹路68號前，拔下鑰匙下車拿東西時，忘記把排檔打入停車檔及拉手煞車，該路段為斜坡，車子竟往下滑，結果撞到人，還波及停在路旁一整排自小客，讓她嚇了一大跳。

警方調查，車子滑行距離約200公尺，撞到郭男後，再往前滑行約40公尺，然後一連擦撞停在路邊的6輛自小客才停住，至於肇事責任待調查釐清。

廣告
  • 富豪轎車往下滑一口氣撞到停在路邊6輛自小客車才停住。（記者丁偉杰翻攝）

    富豪轎車往下滑一口氣撞到停在路邊6輛自小客車才停住。（記者丁偉杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：車子滑行撞6輛車 退休記者也遭殃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.