車子滑行撞6輛車 退休記者也遭殃

2017-04-11 13:55

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市一名廖姓婦人今凌晨6時許，將富豪轎車停在雅竹路上一處斜坡，她拔下鑰匙下車拿東西，但忘記把排檔打入停車檔，也沒拉手煞車，結果車子往下滑撞到一名外出晨運的郭姓退休記者，還一口氣撞到停在路邊6輛自小客車才停住，郭男右手開放性骨折送醫開刀，事發後，廖婦急忙趕到醫院探望賠不是。

警方調查，郭男（60歲）與同為記者退休的妻子，今晨6點15分在住家附近蘭潭國小晨運，突然一輛駕駛座沒人的富豪轎車沿著雅竹路外側車道往下滑行，郭男閃避不及遭撞倒，造成右手開放性骨折，郭妻幸運的逃過一劫，郭男忍著痛，告訴妻子不用緊張，他沒事，路過的機車騎士協助叫救護車送醫。

肇事的廖婦（65歲）說，他把車子停在雅竹路68號前，拔下鑰匙下車拿東西時，忘記把排檔打入停車檔及拉手煞車，該路段為斜坡，車子竟往下滑，結果撞到人，還波及停在路旁一整排自小客，讓她嚇了一大跳。

警方調查，車子滑行距離約200公尺，撞到郭男後，再往前滑行約40公尺，然後一連擦撞停在路邊的6輛自小客才停住，至於肇事責任待調查釐清。