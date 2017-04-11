胞弟遭搶 江蕙4/21親上火線還原現場

2017-04-11 13:54

〔記者黃捷／台北報導〕歌后江蕙遭逮徒陳金標強盜未遂，士林地方法院2月24日開庭時，陳男堅決否認犯罪，當庭指控歌壇天后江蕙編故事，檢察官隨即聲請傳喚江蕙出庭作證，士林地院日前已與江蕙聯繫，江蕙也表示願意作證，預計21日上午9點40分開庭。

陳男去年12月闖入江弟位於淡水楓丹白露社區的5樓住處強盜，住2樓的江蕙及外籍看護聽到江弟叫聲，趕上樓與陳男發生激烈扭打，陳男一度持螺絲起子、西瓜刀挾持，仍不抵3人激烈反抗，未遂逃逸，遭依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪起訴。

陳男上次開庭辯稱，檢方起訴書中的關鍵證據，是指犯嫌遺留現場的環保袋中，有枚他左手姆指的指紋，但袋子提把及整袋工具卻沒有指紋，明顯不合理，質疑警方將有他指紋的物品丟進袋中栽贓他，另外，警方在現場、電梯及計程車上採集到血跡，可能是仇家拿他的血亂灑。

檢察官當時聲請傳喚江蕙等相關人員出庭作證，釐清事實是否與陳男指控相符，士林地院也認為有必要，已與江蕙本人聯繫，她將於21日上午9點40分到庭，因擔心旁聽人數會爆滿，屆時將發放旁聽證控管人數。