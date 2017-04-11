323僅素人有罪？謝昇佑轟：審理過程荒謬至極！
2017-04-11 14:20
〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院昨宣判323占領行政院一案，因衝撞員警被判有罪的謝昇佑，怒轟整起案件審理過程「荒謬」，質疑「素人有罪、運動頭人各個沒事」的審判結果，是為了討好社運圈以及給社會上保守勢力一個交代。
謝昇佑透過臉書撰寫長篇文章表示，「我不在乎法院是否會判我妨礙公務的刑責，反正我就是依據我作為一個公民的意志做我認為正義的事，我對政府不義的不服從，也不會因為今天法院判了我有罪而改變態度，歷史再來一次，我還是會做一樣的事」。
對於判決結果以及審理過程，謝昇佑不滿的說：「其中一位『阿伯』級的路人，跟我是同一庭；當天開庭時警方的證據就只有新聞畫面他指著警方對嗆，法官現場問他細節，他表示，警方要拉梯子，梯子上有人，他警告警方這樣會有生命危險，並且他指出，警察還從他旁邊鑽過去，如果是跟警察對抗，警察怎麼鑽的過去。我印象很深刻，警察自述時也說他從群眾中鑽過去，但書記官沒打這一段，當事人律師當場抗議要求更正，法官竟然不受理，還直接對著警察唸書記官打錯的句子，然後跟警察說，你剛剛是這樣說對不對，誘導警方改口成為對被告不利的說法，荒謬至極！毫無意外，這位阿伯今天也就遭判妨礙公務四個月。」
謝昇佑沉痛地表示，「司法審判要怎麼判都好，就算法官您帶著偏見執意要判我們有罪，也請用讓有品質的程序讓我們入獄。我相信，不只我，走上街頭的夥伴乃至那些遭受您們亂判的素人都沒人懼怕，但請拿出作為一位法官基本良知和專業素養，不要浮濫您的權力、不要欺負那些相對於我們不善言辭的素人。我們願意承擔，但願意接受任何的判決，但我們不願遭受無理的審判，因為，縱容這樣的審判，我們將成摧毀這個社會正義底線的共犯」。
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