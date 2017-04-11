| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男闖民宅還砸屋 瞎扯：「故意讓你們抓的！」

2017-04-11  13:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市38歲蔡姓毒蟲，疑因缺錢，前日深夜10時許闖入新莊區幸福路一處民宅行竊，正當蔡男偷得不亦樂乎時，陳姓屋者剛好下班返家，驚見住家門鎖遭破壞，趕緊找來警、消破門，躲在廁所的蔡嫌自知難逃法網，主動走出浴室，「我刻意營造竊盜的假象，故意讓你們抓的！」詭異供詞讓眾人傻眼。

警方調查，蔡男是名毒品通緝犯，有竊盜以及多項毒品前科，他疑因缺錢買毒，前晚深夜自備工具，破壞門鎖闖進新莊區幸福路一處公寓住家，開始大肆搜刮，甚至砸毀玻璃飾品、酒瓶。

陳姓屋主返家後發現門鎖被破壞無法進入，屋內又傳出砸東西發生的巨響，連忙找來警、消人員破門，入內後發現住家被砸得一團亂，後陽台鐵窗綁著衣服，疑似竊嫌預先綁好準備垂降逃跑，躲在蔡姓竊嫌因插翅難飛，乖乖就逮，警方在其身旁的包包內搜出男性衣物、高山茶葉等贓物，總價約3萬元，罪證確鑿。

孰料蔡嫌偵訊時不僅否認行竊，還胡言亂語：「我沒有偷的東西，這一切都是我演的，我只想搞破壞，希望警察能還我清白！」陳姓屋主也稱不認識蔡嫌，供詞讓眾人一頭霧水，警方訊後依毒品通竊、加重竊盜、毀損罪嫌將他移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 遭竊的屋內一團亂。（記者曾健銘翻攝）

    遭竊的屋內一團亂。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方搜出蔡嫌偷竊的茶葉。（記者曾健銘翻攝）

    警方搜出蔡嫌偷竊的茶葉。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣蔡嫌偷竊的男性衣物。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣蔡嫌偷竊的男性衣物。（記者曾健銘翻攝）

  • 蔡嫌將布條、衣服綁在陽台，準備垂降逃逸。（記者曾健銘翻攝）

    蔡嫌將布條、衣服綁在陽台，準備垂降逃逸。（記者曾健銘翻攝）

  • 蔡嫌被移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

    蔡嫌被移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：男闖民宅還砸屋 瞎扯：「故意讓你們抓的！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.