男闖民宅還砸屋 瞎扯：「故意讓你們抓的！」

2017-04-11 13:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市38歲蔡姓毒蟲，疑因缺錢，前日深夜10時許闖入新莊區幸福路一處民宅行竊，正當蔡男偷得不亦樂乎時，陳姓屋者剛好下班返家，驚見住家門鎖遭破壞，趕緊找來警、消破門，躲在廁所的蔡嫌自知難逃法網，主動走出浴室，「我刻意營造竊盜的假象，故意讓你們抓的！」詭異供詞讓眾人傻眼。

警方調查，蔡男是名毒品通緝犯，有竊盜以及多項毒品前科，他疑因缺錢買毒，前晚深夜自備工具，破壞門鎖闖進新莊區幸福路一處公寓住家，開始大肆搜刮，甚至砸毀玻璃飾品、酒瓶。

陳姓屋主返家後發現門鎖被破壞無法進入，屋內又傳出砸東西發生的巨響，連忙找來警、消人員破門，入內後發現住家被砸得一團亂，後陽台鐵窗綁著衣服，疑似竊嫌預先綁好準備垂降逃跑，躲在蔡姓竊嫌因插翅難飛，乖乖就逮，警方在其身旁的包包內搜出男性衣物、高山茶葉等贓物，總價約3萬元，罪證確鑿。

孰料蔡嫌偵訊時不僅否認行竊，還胡言亂語：「我沒有偷的東西，這一切都是我演的，我只想搞破壞，希望警察能還我清白！」陳姓屋主也稱不認識蔡嫌，供詞讓眾人一頭霧水，警方訊後依毒品通竊、加重竊盜、毀損罪嫌將他移送法辦。

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