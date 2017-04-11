提領126萬元改風水？獨居老婦受騙領鉅款幸被攔阻

2017-04-11 13:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮80歲張姓獨居婦人，疑遭金光黨詐騙，到銀行提領126萬元要改風水，警方獲報派員攔阻，費盡唇舌終於幫老婦人保住老本。

昨天上午9點多，張姓婦人獨自到台灣中小企銀蘇澳分行，打算提領戶頭內25萬元存款，並解除未到期的101萬定存，莊姓行員發覺有異，懷疑她接獲詐騙電話，通知警方處理。

警方到場勸阻，張婦堅持提領，之後，兒子也趕到銀行規勸，母子為此起口角，在場警員見苗頭不對，把婦人帶回派出所安撫情緒，被問到提領鉅款原因，老婦人只說要改風水，其餘不願多談。

辦案人員研判，詐騙集團可能誆騙說，老婦人家風水欠佳，要她提款修墳改運，所幸銀行行員適時通報，警方極力勸阻，才沒有讓詐騙集團詭計得逞。