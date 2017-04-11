| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

提領126萬元改風水？獨居老婦受騙領鉅款幸被攔阻

2017-04-11  13:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮80歲張姓獨居婦人，疑遭金光黨詐騙，到銀行提領126萬元要改風水，警方獲報派員攔阻，費盡唇舌終於幫老婦人保住老本。

昨天上午9點多，張姓婦人獨自到台灣中小企銀蘇澳分行，打算提領戶頭內25萬元存款，並解除未到期的101萬定存，莊姓行員發覺有異，懷疑她接獲詐騙電話，通知警方處理。

警方到場勸阻，張婦堅持提領，之後，兒子也趕到銀行規勸，母子為此起口角，在場警員見苗頭不對，把婦人帶回派出所安撫情緒，被問到提領鉅款原因，老婦人只說要改風水，其餘不願多談。

辦案人員研判，詐騙集團可能誆騙說，老婦人家風水欠佳，要她提款修墳改運，所幸銀行行員適時通報，警方極力勸阻，才沒有讓詐騙集團詭計得逞。

廣告
  • 蘇澳鎮張姓獨居老婦到銀行提領鉅款，警方全力攔阻。（記者江志雄翻攝）

    蘇澳鎮張姓獨居老婦到銀行提領鉅款，警方全力攔阻。（記者江志雄翻攝）

  • 警方協同銀行人員規勸婦人不要受騙。（記者江志雄翻攝）

    警方協同銀行人員規勸婦人不要受騙。（記者江志雄翻攝）

  • 警方獲報後趕到銀行了解狀況。（記者江志雄翻攝）

    警方獲報後趕到銀行了解狀況。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：提領126萬元改風水？獨居老婦受騙領鉅款幸被攔阻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.