遊覽車動不了 警員巧思串連2車助充電
2017-04-11 13:47
遊覽車沒電動不了，警員巧思串連2車助充電。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕吳姓遊覽車司機搭載遊客，到桃園市復興區霞雲國小附近健行，因忘了關大燈及車內燈光，遊覽車無法啟動，假日修車廠都休息，無法載運遊客離開，相當心急，經求助大溪警分局霞雲派出所，警員高義光、王武雄到場靈機一動找來2輛車串連電力，順利啟動遊覽車解危。
吳姓司機向警方表示，9日從台北市搭載30多名遊客到霞雲派出所轄區的「鐵木瀑布」健行，上午9點多將車輛停妥，離車前因疏忽未注意，沒有將車內燈光及大燈關閉，待要前往下一行程時，車輛就無法發動，只好求助警方。
由於復興區的修車廠均因假日未營業，幸好兩警靈機一動，詢問到替代大型充電瓶方法，到轄內協調一輛鐵牛搬運車及一輛小貨車到現場以電池串連方式接電，順利幫遊覽車復電成功，順利進行下一個行程。
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