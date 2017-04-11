「慾茶園」賓士車 雲檢231萬元拍出

2017-04-11 13:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林地檢署今天拍賣「慾茶園」應召站聯盟不法所得物品，其中出廠不到1年、市價約290萬的賓士GLC250房車，以高過起拍價50萬元的231.6萬元標出。

今天被拍賣的「慾茶園」不法所得物品有兩大亮點，包括賓士GLC250高級房車及YAMAHAY大型ZF-R1重型機車，另還有一部TOYOTA PREVIA休旅車，吸引近百人登記參加競標，多數是中古車行業，也有從網路得到資訊，抱著撿便宜心態前來競標的網友。

大型重機市價約80萬元，拍賣起價58萬元，由於該重機有改裝過的跡象，價值打了折扣，現場馬上傳出「太高了啦，乾脆買新的！」的聲音，最後落得流標的結果；豐田休旅車起標53萬元，以高出起價1萬元價格拍出。

市價約290萬賓士GLC250房車一上場就引起騷動，起價也是驚人的179萬元，由於競標者多，價格很快打破200萬元，最後剩兩人競價，一次加價1000元，經過近半小時的競標，由江先生以231.6萬元得標。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，過去查扣的不法所得物品，需經法院判刑確定後，由法院沒收拍賣，但鑑於許多被告在訴訟期間脫產，新法規定，地檢署得在起訴後先行拍賣不法所得物，以免於脫產，且車輛查扣如果時間過久，易因疏於保養而受損，所以決定先予拍賣。