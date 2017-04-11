染整廠宿舍起火 駐場員工驚逃

2017-04-11 13:35

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區佳園路三段一間布料染整廠宿舍3樓，今天早上8點多突然竄出濃煙，駐場員工在睡夢中被濃煙嗆醒，急忙逃出並打119報案，消防人員迅速到場灌救，火勢不到半小時完全撲滅，沒有人員傷亡。

消防人員表示，工廠廠房為一棟2層樓的水泥建物，3樓宿舍則是鐵皮加蓋，此次火警波及面積約10平方公尺，初步研判起火點位於宿舍附近，推測可能是使用電器不慎釀禍，詳細起火原因還有待釐清。