台大宅王輕判21年6月 高院：有教化可能

2017-04-11 13:34

〔記者楊國文／台北報導〕台大碩士畢業、有「台大宅王」之稱的張彥文，3年前不滿林姓女友分手，當街砍殺林女47刀致死後親吻下體，一審審酌張男認罪且醫師鑑定有教化可能，且願賠償1200多萬等因素，判他無期徒刑，檢方和張均上訴，高等法院認為，張男是在要求和林女最後一次性交，做「最後一天男女朋友」願望破滅後，因為情所困，做出殺害她的「過度殺戮行為」，但他已和林女父母和解，且鑑定認定他暴力殺人的再犯風險低，也有教化可能，因此今輕判21年6月、褫奪公權6年。

目前在押的張男（32歲），今放棄出庭聆判，無法得知他對高院此項判決的看法。

判決指出，台大醫院鑑定認為張彥文行凶時，並無辨識能力不足或顯降低情形，此外，張是因感情不順，砍殺林女致死，均無依刑法第59條減刑事由。

但高院判決說，張男和林女父母已達成民事和解，對刑事判決也表明請法院依法審判，無其他意見，另從張男臉書和友人對話，反覆述說和林女分手的失落難過心情，並表示願意付出任何代價挽回，加上張男還在「訣別信」中，大篇幅對林女傾述心意，「可見得他確實深受情感所困，難以自拔」。

判決也指出，張男自覺對林女付出甚多，但遭她輕忽，甚至感到林女的排斥和厭惡，內心存有怒意，並在日本在日本旅遊間兩度性侵林女，結合自責情緒，加上林女和他斷絕關係後，要求林女再和他有最後一次性交，當其「最後一天女朋友」時遭拒，憤而砍殺她致死，做出暴怒攻擊殺人的舉動，並非具有嚴重的「反社會人格」。

此外，審酌張男殺害親伴侶後企圖自殺行為，合議庭認定若進行精神或心理治療，仍可教化可能，另外，張男具有悔意，也和林女父母達成和解，就殺人罪部份改輕判為十五年徒刑（一審殺人罪判無期徒刑），因此今依殺人罪、2個強制性交罪、污辱屍體等3罪，改判為21年半徒刑。

張男另涉強制罪、侵入住宅、恐嚇等三罪，則判一年徒刑，可易科罰金卅六萬元，被控竊錄身體隱私部位罪為無罪。