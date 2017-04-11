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車速太快 廂型車翻了

廂型車逆向側翻在崇德路上。（記者歐素美攝）

2017-04-11  13:15

〔記者歐素美／台中報導〕一名男子今天上午駕駛廂型車，從潭子區大豐路左轉崇德路時，由於車速太快，駕駛疑不熟車況，致車子撞上中央分隔島，逆向90度側翻，駕駛困在車內，路人發現趕緊將駕駛救出車外，報警送醫，幸駕駛只是輕微擦傷無大礙。

不過，廂型車逆向側躺在馬路上，讓行經民眾忍不住嘖嘖稱奇：「這是怎麼撞的？」

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