老外到警局哭訴：貓丟了！警員搞懂英文幫找到貓

2017-04-11 13:12

〔記者姚岳宏/台北報導〕一名南非籍女子著急跑到台北市文山二分局景美派出所,表示自己愛貓不見了,懷疑遭闖空門貓被抱走,語畢甚至崩潰大哭,值班警員除安撫她,另趕緊幫她尋貓,果然皇天不負苦心人,終於幫她找到貓,也讓她破涕為笑,大讚「I love Taiwan!(我愛臺灣)!」

當時值班台有楊雅筑、柯俊羽及張雅鈞3名員警,獲報立即前往案發住宅大樓16樓現場,Sumien雖不諳中文,但在場的楊員英文程度優異,立即翻譯溝通,經員警仔細查察,現場未發現有遭人破壞闖入跡象,另清點家中財物亦無損失,唯獨愛貓仍不知去向。

就在員警研判是貓咪獨自跑出家門時,該女的美國籍友人Kevin亦趕到現場關心,後才得知,原是Sumien外出度假期間,將愛貓交代給朋友Kevin協助照顧,但Kevin離去前未將家門關上,一時疏忽讓貓咪跑出家門還爬上樓到17樓的樓梯間。

起先被大樓主委發現時,一度以為是野貓入侵,遂將其抓起並野放到外頭馬路上,Sumien想到怯生生的毛小孩竟被野放到馬路上,頓時崩潰大哭,心想再也看不到自己的寶貝。楊員趕緊以流利英文安撫Sumien,同時柯、張2員前往周遭馬路尋找貓咪的蹤跡,經2員仔細耐心協尋,終在大樓不遠處發現貓咪,趕緊將牠帶回Sumien身旁。

對愛貓失而復得,Sumien總算破涕為笑,甚至熱情擁抱3名員警,還大聲說「I love Taiwan!(我愛臺灣)」、「The police in Taiwan are really enthusiastic and excellent!(臺灣警察好熱心、真優秀!)」。