老外到警局哭訴：貓丟了！警員搞懂英文幫找到貓
2017-04-11 13:12
〔記者姚岳宏／台北報導〕一名南非籍女子著急跑到台北市文山二分局景美派出所，表示自己愛貓不見了，懷疑遭闖空門貓被抱走，語畢甚至崩潰大哭，值班警員除安撫她，另趕緊幫她尋貓，果然皇天不負苦心人，終於幫她找到貓，也讓她破涕為笑，大讚「I love Taiwan！（我愛臺灣）！」
當時值班台有楊雅筑、柯俊羽及張雅鈞3名員警，獲報立即前往案發住宅大樓16樓現場，Sumien雖不諳中文，但在場的楊員英文程度優異，立即翻譯溝通，經員警仔細查察，現場未發現有遭人破壞闖入跡象，另清點家中財物亦無損失，唯獨愛貓仍不知去向。
就在員警研判是貓咪獨自跑出家門時，該女的美國籍友人Kevin亦趕到現場關心，後才得知，原是Sumien外出度假期間，將愛貓交代給朋友Kevin協助照顧，但Kevin離去前未將家門關上，一時疏忽讓貓咪跑出家門還爬上樓到17樓的樓梯間。
起先被大樓主委發現時，一度以為是野貓入侵，遂將其抓起並野放到外頭馬路上，Sumien想到怯生生的毛小孩竟被野放到馬路上，頓時崩潰大哭，心想再也看不到自己的寶貝。楊員趕緊以流利英文安撫Sumien，同時柯、張2員前往周遭馬路尋找貓咪的蹤跡，經2員仔細耐心協尋，終在大樓不遠處發現貓咪，趕緊將牠帶回Sumien身旁。
對愛貓失而復得，Sumien總算破涕為笑，甚至熱情擁抱3名員警，還大聲說「I love Taiwan！（我愛臺灣）」、「The police in Taiwan are really enthusiastic and excellent!（臺灣警察好熱心、真優秀！）」。
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