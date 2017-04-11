台大宅王二審宣判 反廢死：如犯案兇殘仍應判死

2017-04-11 13:15

〔記者王俊忠／台南報導〕針對「台大宅王」張彥文在2014年當街狂殺林姓前女友47刀致死後吻屍案，二審今判張21年6個月徒刑。反廢死刑全國後援會總召陳正育認為，原、被告雙方有達成和解，及受害者家屬願意原諒，是此案沒判死刑的一個重點。

陳正育認為，受害者家屬原不原諒凶手，對法官判決是一項很重要的依據，但他主張法官還是不能對每件案子都輕判，這樣可能會造成「有錢就能殺人」這種錯誤的法治觀念，恐怕以後殺人的凶手願意花錢來解決、躲過一死，那治安會高度惡化。

陳正育強調，重點還是要看歹徒犯案情節是否適用免死，如果犯案情節殘忍重大者，就算賠償及得到被害者家屬的原諒，他認為還是要判死刑，以警惕世人，要讓行兇者不能心存僥倖，不是得到受害者家屬的原諒跟賠錢，就能免除死刑，況且賠償受害者家屬與乞求受害者家屬原諒，本來就是行兇者要做的事、應盡的義務。