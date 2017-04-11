失竊重機旁蹲點埋伏6小時 2警逮派出所常客

2017-04-11 12:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局草湳派出所警員吳煜祥，今天凌晨巡邏在新農街偏僻巷內眼尖發現一輛失竊重機，且有使用現象，返所與同事劉政國改著便服埋伏，兩警從深夜苦等到清晨超過6小時，在今天早上終於發現鎖定的李姓竊嫌現身，一舉上前將他壓制在地逮捕。

警方表示，37歲的李嫌是當地的慣竊，過年時才潛入一戶民宅偷紅包，被屋主及鄰居發現聯手逮人，而他因為與家人時常發生糾紛鬧上派出所，對他並不陌生，埋伏時一見到他的身影知道賊性不改順利逮人。

兩警也說，摸黑埋伏雖然時間長又枯燥，但得提高專注力非常勞累，能順利逮捕竊嫌將重機找回，看見失主開心的微笑就是最好回報。