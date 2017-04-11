違停人行道喝咖啡 3輛千萬跑車吃罰單

2017-04-11 12:29

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水金色水岸內的人行步道前天上午7時許，有3輛千萬跑車大搖大擺的開進違停，車主則去喝咖啡；警方獲報前往取締，發現違停跑車的是藍寶堅尼與瑪莎拉蒂，因最初不見車主，員警便拍照逕行舉發，不料車主見到警方開單，感覺跑出，直說：「不好意思，我馬上開走。」收下罰單後將跑車開離人行道，。

警方表示，前天上午7時許，獲報違停前往開單，拍下3輛千萬跑車違停在人行道上與腳踏車停放區，準備開單時，疑去喝咖啡車主急忙跑出移車，但並未提到是去借廁所，警方當場依道路交通管理處罰條例第56條第一項在禁止臨時停車處所停車，處罰新台幣600至1200元。

網友則對違停現象表示「時間晚一點比較沒有人潮時，很多車都豪氣的開到水岸邊賞景，只缺架起烤肉架開趴」、「這在淡水老街星巴克常有的事」、「等夏天到假日晚上更亂，汽車、重機停好停滿」、「有錢就是任性」，但也有網友表示，懷念過去晚上9點之後車輛可以開進金色水岸的日子，轎車、機車、腳踏車甚至滑板，大家一起喝咖啡看夜景，互相欣賞的時光。