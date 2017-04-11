| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

獨家》男子攜寶劍、木條進捷運站 民眾驚慌報案…

呂男（白衣）自稱要開設新的電影公司，才將道具隨身攜帶。（記者曾健銘攝）

2017-04-11  12:31

〔記者曾健銘／新北報導〕今日上午11時許，新北市消防局與警方同步接獲報案，指稱有名男子行跡可疑且疑似攜帶持刀劍等不明武器在台北捷運新莊站的月台等車，讓其他等車民眾心慌慌，由於地點就在新北市新莊警分局旁，警方擔憂鄭捷事件重演，大批警員趕到現場了解，所幸經查僅是電影道具，並無殺傷力，虛驚一場。

據了解，47歲呂姓男子設籍新北市新莊區，有竊盜前科，今日上午他推著裝著寶劍、2根長木條、書本、隨身衣物等雜物的賣場推車在新莊捷運站等車，因車上的寶劍太大一把，嚇壞一旁的等車民眾，警消到場後趕緊將呂男帶出捷運閘門外清查。

呂男向警方供稱，最近準備開設新的電影公司，所以才會將電影道具帶在身上，當時準備搭捷運到台北市，因大眾捷運系統旅客運送自治條例規定，旅客隨身行李每件長度不得超過165公分，長、寬、高之和不得超過220公分，北捷人員隨後將他勸離。

廣告
  • 大批警、消人員到場了解。（記者曾健銘攝）

    大批警、消人員到場了解。（記者曾健銘攝）

  • 呂男的推車中塞滿雜物，其中還有木條、道具寶劍，引起民眾側目。（記者曾健銘攝）

    呂男的推車中塞滿雜物，其中還有木條、道具寶劍，引起民眾側目。（記者曾健銘攝）

  • 呂男的隨身行李中有木條、道具寶劍。（記者曾健銘攝）

    呂男的隨身行李中有木條、道具寶劍。（記者曾健銘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寶劍 捷運站 道具
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：獨家》男子攜寶劍、木條進捷運站 民眾驚慌報案…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.