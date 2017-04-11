獨家》男子攜寶劍、木條進捷運站 民眾驚慌報案…
2017-04-11 12:31
呂男（白衣）自稱要開設新的電影公司，才將道具隨身攜帶。（記者曾健銘攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕今日上午11時許，新北市消防局與警方同步接獲報案，指稱有名男子行跡可疑且疑似攜帶持刀劍等不明武器在台北捷運新莊站的月台等車，讓其他等車民眾心慌慌，由於地點就在新北市新莊警分局旁，警方擔憂鄭捷事件重演，大批警員趕到現場了解，所幸經查僅是電影道具，並無殺傷力，虛驚一場。
據了解，47歲呂姓男子設籍新北市新莊區，有竊盜前科，今日上午他推著裝著寶劍、2根長木條、書本、隨身衣物等雜物的賣場推車在新莊捷運站等車，因車上的寶劍太大一把，嚇壞一旁的等車民眾，警消到場後趕緊將呂男帶出捷運閘門外清查。
呂男向警方供稱，最近準備開設新的電影公司，所以才會將電影道具帶在身上，當時準備搭捷運到台北市，因大眾捷運系統旅客運送自治條例規定，旅客隨身行李每件長度不得超過165公分，長、寬、高之和不得超過220公分，北捷人員隨後將他勸離。
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