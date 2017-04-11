酒醉女抓狂打護理師 患有恐慌症獲輕判

2017-04-11 12:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕盧姓女子酒後身體不適，被父親送醫救治時，竟揮拳打臉護理師。基隆地院考量她患有恐慌症，依傷害罪判她拘役10天，得易科1萬元罰金。

判決指出，24歲盧姓女子去年12月間某日晚上11時許，因酒後身體不適，被父親送往新北市金山區台大金山分院救護。

盧女躺在病床接受謝姓女護理師量血壓時，不僅不願配合，還揮拳打了謝女左臉一拳。

檢警調查後，將盧女依違反醫療法第106條第3項，對於醫事人員執行醫療業務時施強暴罪嫌起訴。

法院審理時，盧女拿出她患有焦慮症與恐慌症證明。法院審酌她打護理師時，因恐慌、焦慮症發作而情緒不穩，判她拘役10天，得易科1萬元罰金。

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