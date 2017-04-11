辱罵恫嚇女鄰居 女看護被判拘役35天還要賠錢

2017-04-11 12:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名何姓女子，懷疑房東打電話唸她，與同棟大樓洪姓女住戶有關，在大樓中庭出言辱罵洪女「八婆」、「瘋女人」，還恫嚇洪女:「若我搬離，就是妳害的，妳會死！」等語，洪女心生畏懼告何女涉嫌恐嚇並附帶民事求償80萬元，高雄地院一審，何女雖向洪女道歉，但未獲原諒，被依恐嚇罪判處拘役35日，如易科罰金，需繳3萬5千元，民事則判賠1萬6千元，洪女堪稱禍從口出。

判決指出，從事代班看護、工作收入不穩定的何姓女子租住在三民區某大樓10樓，原告洪女則同為同棟大廈住戶。民國104年6月20日晚上10時44 分許，何女在大廈1樓大廳，見洪女與蔡姓管理員談話，認為其房東與其聯繫肇因於洪女亂講話，以「八婆」、「瘋女人」、「犯賤」等語辱罵洪女，同時對洪女恫稱：「我今天如果搬離開這裡，就是你害的，你馬上就要死了」、「今天這種事情，我若跟我先生講，他（指洪女）會死」、「若今日阮宏阿來，不是他死、就是你死」等語，以此加害生命、身體之事恐嚇洪女。

洪女心生畏懼，向三民警一分局報案控告何女涉嫌恐嚇，並附帶民事求償80萬元，經雄檢偵查起訴。