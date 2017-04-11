| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

辱罵恫嚇女鄰居 女看護被判拘役35天還要賠錢

2017-04-11  12:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名何姓女子，懷疑房東打電話唸她，與同棟大樓洪姓女住戶有關，在大樓中庭出言辱罵洪女「八婆」、「瘋女人」，還恫嚇洪女:「若我搬離，就是妳害的，妳會死！」等語，洪女心生畏懼告何女涉嫌恐嚇並附帶民事求償80萬元，高雄地院一審，何女雖向洪女道歉，但未獲原諒，被依恐嚇罪判處拘役35日，如易科罰金，需繳3萬5千元，民事則判賠1萬6千元，洪女堪稱禍從口出。

判決指出，從事代班看護、工作收入不穩定的何姓女子租住在三民區某大樓10樓，原告洪女則同為同棟大廈住戶。民國104年6月20日晚上10時44 分許，何女在大廈1樓大廳，見洪女與蔡姓管理員談話，認為其房東與其聯繫肇因於洪女亂講話，以「八婆」、「瘋女人」、「犯賤」等語辱罵洪女，同時對洪女恫稱：「我今天如果搬離開這裡，就是你害的，你馬上就要死了」、「今天這種事情，我若跟我先生講，他（指洪女）會死」、「若今日阮宏阿來，不是他死、就是你死」等語，以此加害生命、身體之事恐嚇洪女。

洪女心生畏懼，向三民警一分局報案控告何女涉嫌恐嚇，並附帶民事求償80萬元，經雄檢偵查起訴。

廣告
  • 何姓女子出言辱罵、恫嚇洪姓女鄰居，遭判拘役又判賠，堪稱禍從口出！（資料照／記者黃建華攝）

    何姓女子出言辱罵、恫嚇洪姓女鄰居，遭判拘役又判賠，堪稱禍從口出！（資料照／記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐嚇 髒話辱罵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：辱罵恫嚇女鄰居 女看護被判拘役35天還要賠錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.