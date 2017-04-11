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土林分署下午法拍 黃騰輝玫瑰畫作降價重拍

古典玫瑰園創辦人黃騰輝的玫瑰畫作，以45萬元流標，今天下午降價重拍。（資料照，記者黃捷攝）

2017-04-11  12:08

［記者黃捷／台北報導］行政執行署本月的「123聯合拍賣日」今天下午3點將登場，士林分署上月拍賣台灣知名藝術家黃騰輝的玫瑰畫作，最後以45萬元流標，包括多台咖啡機、甜點冰櫃，今天都將降價重新拍賣，此外，今天還有多件翡翠、玉珮及各式精品包低價便賣，很適合當做母親節禮物，有興趣的民眾不要錯過。

動產部分，今天拍賣的翡翠、玉珮等珠寶，士林分署便賣價格在數千元至3萬餘元不等，比市面流通價格便宜許多，精品包則包括知名日式品牌「Les sacs Adam 1980」、「SAN HIDEAKI MIHARA」，日本當地售價約3、4萬日幣，士林分署便賣價格更低達數千元台幣。

不動產部分，包含新北汐止康寧街一棟9層樓建物、北市新北投溫泉小套房、北市士林多塊土地及內湖碧山段土地，標的物詳細資訊可參考士林分署官方網站。

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