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毒蟲銀樓調包金飾 2人起訴

2017-04-11  12:09

［記者楊政郡／台中報導］有毒品及竊盜前科的王女與巫男，由王女扮演貴婦，進入銀樓挑選金飾，然後以現金不足，要老闆先打包她去領現金，老闆娘一放鬆心情，王女手指零活以假戒指調換1枚金戒指（價值6000元），隨即表示要去領錢，由巫男騎機車接應一去不返，變賣3千多元後朋分花用，檢方依竊盜罪起訴。

起訴書指出，45歲王女有多次毒品及竊盜前科，搭上26歲小鮮肉巫男，兩人為了籌錢買毒，105年10月5日巫男騎機車搭載王女，到太平區某銀樓，王女進入後即佯裝要挑金飾，而且看似大方，一連挑了好幾個戒指，老闆娘核算一下總價近兩萬元，王女表示他現金不足，皮包內只有1百元，請老闆娘先打包，他稍後再到外面提領現金。

然後把發老闆娘要去拿外包裝，老闆娘視線一離開櫃台，王女立即以自備的假戒指，調包櫃檯上的金戒指1枚（市價6000元）得手，隨即表示要先出去領現金，跳上巫男機車離去，老闆娘仔細端詳她的金戒指，才發現其中一枚有奇怪異樣，重量、色澤都不對，才發現是假的，報警後循線查獲。

兩人到案後坦承不諱，有監視器翻拍照片為證，罪刑明確。

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