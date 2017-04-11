台東男子疑酒醉倒路邊 遭汽車拖行80公尺亡

2017-04-11 11:42

［記者王秀亭／台東報導］台東縣金崙村許姓男子今天上午疑似酒醉，倒在路邊睡覺，被準備上班的林姓男子駕駛的汽車壓到，林男發現後緊急通報警消到場處理，警消將許男救出後送醫仍宣告不治。

42歲林姓男子向警方表示，當時正要開車上班，才出巷口就察覺車底有異物，趕緊下車查看，發現車底竟然有一個人，怎麼叫都沒有反應，嚇得趕快通報警消協助。

警消隨後趕抵現場，並將壓在車底的人救出送醫，仍因傷勢過重不治。

附近民眾對此議論紛紛，直說許男平時就愛酒後睡在路邊，不知是否再次因酒醉路倒，才會被車子壓到。

大武警分局表示，許男被拖行80公尺才被車主發現，詳細肇事原因仍待進一步調查。