少年醉撞小黃 人摔撞超商玻璃不治

2017-04-11 11:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市仍在學的17歲彭姓少年今天清晨搭載林姓男子，從錢櫃喝酒、唱歌後離去，彭姓少年騎車從板橋區實踐路竄出時，撞上一輛計程車，因撞擊猛烈，不但機車擦地後冒出火花，彭姓少年也撞飛約2公尺，撞破一旁超商玻璃，彭姓少年與後座林男送醫，彭某傷重不治，體內抽血換算酒精呼氣值達0.47MG/L，警方研判又是酒駕釀禍，雖然當時計程車開在幹道上，但他途經路口時沒減速慢行，陳姓計程車駕駛也吃上業務過失致死官司。

警方調查，這起車禍發生在今天凌晨2時44分許，當時17歲彭姓少年騎乘向林姓男子哥哥借來的機車，行經實踐路32巷，彭男騎車撞上計程車左側後，連人帶車彈到騎樓，撞破超商玻璃後倒地，後座19歲林男也摔到騎樓，但救護人員到場，彭男失去生命徵象，到院急救至今天清晨，家屬忍痛放棄急救。

警方到場，為保持現場，圍起封鎖線，樓上住戶說，當時聽到樓下巨響，聽見救護車警鳴聲，下樓一看赫見2人滿身是血倒在騎樓，超商玻璃也碎裂一地，計程車司機下車察看，直說機車衝出來時，根本來不及閃就撞上來。

警方過濾監視器、及計程車上行車紀錄器，發現機車撞計程車時，撞擊猛烈，機車彈飛時地上因擦地竄出火花，騎車的彭姓少年與林男都摔飛；林嫌傷勢穩定後，指稱10日晚間與彭姓少年等人到錢櫃唱歌喝酒，喝了幾罐啤酒後，彭少載他回家，未料發生車禍。

板橋警分局交通分隊研判，除彭姓少年酒駕，判斷能力降低，當時機車從巷道竄出，屬於支道，加上為閃紅燈號誌，行經路口應停車，禮讓行駛在實踐路幹道上的計程車先行，但計程車雖擁有路權，行經閃黃燈也應減速慢行；彭姓少年面對噩耗，難掩哀慟，向警方透露先處理好後事，再追究肇事責任歸屬。