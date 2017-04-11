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太陽花323案 無罪被告：判決標準不一令人遺憾

2017-04-11  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕因反服貿所引起的太陽花運動之中，323占領行政院一案昨日宣判，獲判無罪的被告吳濬彥以及許立雖在此案中全身而退，但仍然透過臉書發表聲明，認為「同一場運動卻判決標準不一的狀況，令我們非常遺憾」，聲援此案中被判有罪的參與者。

吳濬彥以及許立在臉書上共同發出聲明表示：「針對許立與我的『煽惑他人犯罪』與『妨礙（害）公務罪』判決無罪，但許多運動者參與者被判決有罪。同一場運動卻判決標準不一的狀況，令我們非常遺憾。」並且寫道：「若反服貿有罪，我們有罪。」

聲明中指出，訴訟過程中，與檢方辯論攻防運動參與者是否犯罪的過程中，討論層次從主張公民不服從的反服貿運動正當性，變成討論我們在某一段警方蒐證畫面中有沒有叫現場群眾坐下或舉雙手等等肢體或喊話動作，是否構成「煽惑他人犯罪」或「妨礙（害）公務罪」。這個針對公民運動所產生的訴訟，攻防重點竟然被轉換到如此的片面跟微小，我們感到十分無力。

吳濬彥以及許立也透過這份聲明，要求政府拿出積極動作、檢討當時政府方的作為，「而非一方面積極在刑事程序上追訴運動者，另一方面卻對國家的違法施暴輕輕放過」。並且表明：「今日獲判無罪的我們也會站在今日被判決有罪的運動參與者身邊，持續打這一場仗。」

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  • 323占領行政院的行動中，獲判無罪的吳濬彥以及許立透過臉書發表對於判決的看法，並且表示：「若反服貿有罪，我們有罪。」（圖擷取自吳濬彥臉書頁）

    323占領行政院的行動中，獲判無罪的吳濬彥以及許立透過臉書發表對於判決的看法，並且表示：「若反服貿有罪，我們有罪。」（圖擷取自吳濬彥臉書頁）

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