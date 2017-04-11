贜款那兒去了？竊案失主：失300萬 賊：偷187萬 警…
2017-04-11 11:28
〔記者王捷／台南報導〕住安南區的王姓男子，4月1日連假時，潛入前東家工廠行竊，老闆4月5日開工發現大筆現金失竊，雖然警方在4月6日破案，並在王男家起出182萬多元贓款，不過老闆聲稱，他損失現300多萬元現金與6000元美金，但今日警方強調，僅知王男花5萬元買遊戲點數，形成各說各話的羅生門局面，至於老闆損失是否屬實，警方似乎沒有調查意願。
王男被逮後向警方供稱，會潛入塑膠工廠行竊，是因曾經在工廠工作一年多，得知老闆的習慣很不好，常會把現金放在保險箱內，防盜措施也不佳，所以一時起了貪念，趁著連假第一天凌晨，沒有人在工廠時行竊。
老闆直到連假過後，才發現保險箱有300萬元現金不翼而飛，立即向派出所報案，雖然警方翌日就宣告破案，持搜索票及拘票，到王男家中逮人，並起出182萬元贓款，不過對這件百萬竊案，警方破案卻不敢對外張揚。
有警員透露，其實是因為老闆損失300多萬元，但警方只追回182多萬，如果老闆真的損失有300萬元，那麼王男在4天連假時要花掉118萬餘元，等於每天要花29萬多元。
事情曝光後，警方強調，僅花5萬元買遊戲點數打電動，但針對如何調查老闆損失，警方尚未提出計畫。
有資深偵查佐指出，該分局作風只是為了破案數據好看，卻完全不替被害人設想，丟了100多萬，不可能全數都拿去買點數，且據了解，王男家中不缺錢，也沒有欠債情況，是否有將贓款藏在他處的可能，警方應該盡力尋找，不是對被害人打馬虎眼。
警方澄清，絕對不會忽視被害人的權益，也有可能是老闆會錯意，沒有損失300萬元，警方會全力調查。
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