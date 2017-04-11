打火英雄討債不成竟縱火燒屋 二審改判3年6月

2017-04-11 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕擔任消防員7年多、拿到141支功獎的台東縣消防局陳姓消防員，去年4月間僅為了催討1萬8000元債款未果，竟先以三秒膠封住阮姓女子岡山租住處門鎖，再買汽油縱火，東窗事發賠錢和解，一審獲判有期徒刑2年，緩刑5年，但檢方不服上訴，高雄高分院二審認為陳身為消防員，明知縱火的危險性，僅為1萬8000元債款就縱火燒人房子，「難認有何情勘憫恕」，撤銷原判，改判他有期徒刑3年6月。

全案仍可上訴，但未來若未改判緩刑，陳姓消防員恐難逃牢獄之災。

判決指出，26歲的陳男是台東縣消防局消防員，與越南籍女子阮金釧因債務問題而有齟齬，於民國105年4月5日15時許，前往阮女向黃姓房東承租的高市岡山區大樓10樓住處催討未果，憤而以三秒膠破壞該址大門門鎖後離去，阮女發現門鎖遭破壞，致電與陳理論，陳懷恨在心，竟於同日17時53分許，持寶特瓶內裝汽油300毫升並攜帶打火機1個，再度前往阮女租屋處，趁該址門鎖遭破壞無法上鎖，而阮女及其室友外出無人在內之際，侵入住宅後，以打火機點燃沾有汽油之衣服縱火，燒毀屋內窗簾、大門等設施，幸虧消防人員及時撲滅火勢才未釀成傷亡。岡山警分局事後調閱監視器，查出陳男涉嫌縱火，將他送辦。

橋頭地院一審時，法官認為，陳男已賠償阮女12萬元、黃姓房東6萬9500元、大樓管委會7000元，達成和解，於法院坦承犯行，深表悔意，犯罪情節非重，且未釀傷亡，認為與其所犯放火燒燬建築物罪之7年以上有期徒刑的法定本刑相較，即使依「未遂犯」減輕其刑，猶嫌過重，認被告所為，有「足堪憫恕」之處，且被告過去無前科，經此教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，而被告擔任台東縣消防局消防員，自102年起至105年9月間，累計嘉獎134次、記功7次，若因本案入監服刑，勢必斷送其公職生涯，因此在去年12月從輕發落，判他有期徒刑2年，緩刑5年，以勵自新。

不過，檢方不服上訴，高雄高分院二審認為，陳身為消防員，明知縱火可能釀成傷亡的重大危險性，僅為1萬8000元債款就預謀犯案，購買汽油縱火燒人房子，「難認有何情勘憫恕」，撤銷原判，改判他有期徒刑3年6月。