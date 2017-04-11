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周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天定讞 竹南高三生跳樓輕生 送醫搶救中
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竹南高三生跳樓輕生 送醫搶救中

2017-04-11  11:12

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南鎮大營路今天上午9點多傳出墜樓事件，警方到場發現，是一名某高中3年級學生，在該校教學大樓5樓跳樓輕生。目前意識清楚，正緊急送頭份市為恭醫院急救。警方正在調查原因。

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  • 竹南高中。（圖擷取自學校官網）

    竹南高中。（圖擷取自學校官網）

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