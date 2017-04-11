竹南高三生跳樓輕生 送醫搶救中

2017-04-11 11:12

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南鎮大營路今天上午9點多傳出墜樓事件，警方到場發現，是一名某高中3年級學生，在該校教學大樓5樓跳樓輕生。目前意識清楚，正緊急送頭份市為恭醫院急救。警方正在調查原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980