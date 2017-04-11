周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天定讞

周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-04-11 11:10

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻3年爆料指前總統馬英九收受頂新2億政治獻金，遭馬自訴控告加重誹謗並求償千萬元，台北地院認定周女所言可受公評，判她無罪，馬英九不服上訴高等法院，前中華開發工銀董事長胡定吾否認當「中間人」，也對周玉蔻提告，此案起訴後併入高院審理，周強調有消息來源，且評論立意良善，應判她無罪，並認為「勿造成有權有錢的心無法監督」，高院今依加重毁謗罪，改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。。

周玉蔻是於103年底分別在《美麗島電子報》及多個政論節目中，指控馬英九總統收受頂新集團2億元政治獻金，馬多次否認，並要求周道歉未果，因此委請律師，向台北地院自訴周女加重誹謗及求償1千萬元，並要求周登報道歉。

台北地院認為，周玉蔻有向多人查證，她是有相當理由確信指摘內容為真實而加以評論或報首，判她無罪；馬英九不服，上訴高等法院。

此外，因周玉蔻影射胡定吾安排頂新集團捐獻金給馬英九，胡定吾否認當中間人，認為周所言不實提告，北檢起訴周，也併入高院一併審理。上月底，胡定吾出庭指周女未向他查證，相當不負責任。