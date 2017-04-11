周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天定讞
2017-04-11 11:10
周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻3年爆料指前總統馬英九收受頂新2億政治獻金，遭馬自訴控告加重誹謗並求償千萬元，台北地院認定周女所言可受公評，判她無罪，馬英九不服上訴高等法院，前中華開發工銀董事長胡定吾否認當「中間人」，也對周玉蔻提告，此案起訴後併入高院審理，周強調有消息來源，且評論立意良善，應判她無罪，並認為「勿造成有權有錢的心無法監督」，高院今依加重毁謗罪，改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。。
周玉蔻是於103年底分別在《美麗島電子報》及多個政論節目中，指控馬英九總統收受頂新集團2億元政治獻金，馬多次否認，並要求周道歉未果，因此委請律師，向台北地院自訴周女加重誹謗及求償1千萬元，並要求周登報道歉。
台北地院認為，周玉蔻有向多人查證，她是有相當理由確信指摘內容為真實而加以評論或報首，判她無罪；馬英九不服，上訴高等法院。
此外，因周玉蔻影射胡定吾安排頂新集團捐獻金給馬英九，胡定吾否認當中間人，認為周所言不實提告，北檢起訴周，也併入高院一併審理。上月底，胡定吾出庭指周女未向他查證，相當不負責任。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 為資安把關與國際接軌 元大人壽獲ISO 27001認證
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 洋紅風鈴木盛開 大墩國中花徑添浪漫
- 個人反避稅條款 立院初審通過
- 台塑四寶Q1獲利無成長
- 配合拓寬 新城漁場街擬改單向道
- 張智成回到18歲 想完成這件事
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
- 酷玩來了！歌迷「快速入場」撇步看這裡
- 《風傳媒》併購《新新聞》 經營團隊不異動
- 川習會後 中國對美貿易大讓步？
- 和泰車Q1營收年增逾17% 三陽增9.36%
- 正妹遭小男孩瘋狂揉奶 影片惹議
- 鄭佩佩不怕死 身後要當大體老師
- 美光支持台、美調查涉嫌侵權案
- 籃球國家隊新教頭 難產！
- 世大運主題曲競舞 首獎禮券三萬元
- 才新婚就家暴?小愛爆被江宏傑咬傷
- 崇德宮土地公廟漏水 里長募款
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司三月營收表
- 誰再轟敘 俄與伊朗:武力還擊
- 銀膠菊肆虐彰、雲 投縣警戒
- 公幼容量僅23％ 教職工會批不符社會期待
- 社論》這樣的幸福
- 自由廣場》三中案 應重啟偵查
- 建殯儀館惹反彈 埔里明開說明會
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 韓民最愛美食 「炸雞」狂贏「炸醬麵」
- 明珠失色 竹崎親水公園破損嚴重
- MLB》痛！巨人看板球星遭151公里速球爆頭（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei District Court acquits 10 of 21 Sunflowers
- 桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日
- 竹市議會風水傳奇 火龍+石獅對抗芒刺
- MiLB》經典賽台灣最好投 江少慶初先發伸卡發威
- 自由廣場》這一堂魚翅課
- 2017普立茲獎揭曉 紐約每日新聞等上榜
- NBA》被金塊降為替補後交易 諾基奇有話要說
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天定讞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分