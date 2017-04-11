徵信天后江梅綺偷拍法院女科長 要賠30萬元
徵信天后江梅綺找來周、張2名男員工，協助偷拍女科長，遭判應連帶賠償30萬元。 （資料照）
〔記者溫于德／台北報導〕「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺，被控利用受託捉姦時，偷拍一名地方法院刑事科女科長性愛光碟，並恐嚇對方離職，甚至透過監理所僱員、警員取得科長個資；江與徵信社2名男員工事後遭提起民事求償100萬元；台北地院審理後認為，被告3人確有所犯，判應連帶賠償30萬元，仍可上訴。
江梅綺素有「徵信天后」之稱，先是成立徵信公司，8年後創立「江梅綺女人徵信公司」，多由女偵探跟監蒐證，「抓猴」獨樹一格。本案爆發後，刑事已於去年9月宣判，當時求證「江梅綺女人徵信」時，僅由一名男子回應「江已離職多時」、徵信社現改名為「女人徵信」，對於江在職所發生的事選擇低調、不願多談。
判決指，江女公司受託，在100年間調查女科長；執行總監周男先是潛入趙女臥室裝針孔攝影機，偷拍性愛光碟並寄給被害人、恐嚇讓她丟工作，且宣稱性愛光碟「會像李宗瑞那樣曝光」，被害人為此暴瘦10公斤。
另方面，擔任協理張男則是發信函或撥打電話方式要求被害人離職，導致女子自稱精神壓力倍增、痛苦不堪與身心疲憊等，甚至在公教人員健檢時，發現疑似罹患甲狀腺癌情形。
被害人苦不堪言之際對江梅綺、周與張提起刑民事告訴。
刑事開庭時，江女雖推稱僅掛名負責人，未實際參與購買個資、恐嚇等行為，但法官認定她身為負責人且實際負責業務，仍依妨害秘密、個資法等罪，判江梅綺10月徒刑，可易科罰金30萬元。周男則被判1年半。張男因認罪，雖被判1年2月，可易科罰金42萬元，但獲緩刑3年。3人均可上訴。
民事方面，江女又辯，周的竊錄行為並非委託範圍，且周犯案時，她已離職，因此周犯法行為與她無關；另，告訴人所提的甲狀腺疾病與竊錄行為無關，主張不須賠償。周、張則承認不法，但自認被求償金額過高、無力賠償。
法官表示，被告3人犯行明確，但告訴人求償100萬仍屬過高，應以30萬為妥，最後判江等人應連帶賠償30萬予被害人。
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標題：徵信天后江梅綺偷拍法院女科長 要賠30萬元
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