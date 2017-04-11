夜校生無照駕駛 自撞牆火燒車

頭份消防隊表示，趕到現場車輛引擎正在起火燃燒。（記者許展溢翻攝）

2017-04-11 10:47

［記者許展溢／苗栗報導］1名17歲廖姓學生今天早上無照開著一輛黑色自小客車，行經頭份市大成中學旁土地公廟巷子，自撞牆壁，車輛隨即冒煙，瞬間起火燃燒。消防隊表示，趕到現場車輛引擎已全部燒起來，所幸沒有任何人受傷及波及一旁民宅。

頭份消防隊指出，今天早上約8點，廖男行駛進小巷子，疑似操作不甚，自撞旁邊牆壁，車輛馬上不停冒煙，廖男自己查覺有異，趕緊下車報案，共派出2輛水箱車、1輛救護車，共7人前往搶救。

消防隊表示，到現場時整輛車引擎已燒起來，由於牆壁旁為民宅，還好第一時間出水搶救撲滅火勢，沒有人受傷及波及周邊住戶。

警方事後調查，廖男為夜校生，雖沒有酒駕，但為無照駕駛，將開單告發，也將進一步釐清相關狀況。