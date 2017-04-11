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獨居老婦畢生積蓄險遭詐光 新營警逮兩車手

2017-04-11  10:48

〔記者王涵平／台南報導〕獨居退休工友3度接到詐騙電話，將畢生積蓄分別解約、保單質借，損失百餘萬後向警方詢問，警方昨日順利逮獲車手。

家住柳營區的65歲獨居郭姓老婦，3月27日、4月7日接獲歹徒來電，自稱是台北地方法院檢察署黃姓檢察官，告知郭婦因涉及偽造文書罪，須監管其帳戶財產182萬元，郭不疑有他，將存款定期解約，歹徒再派假書記官至被害人住處附近取款182萬元得逞。

歹徒食髓知味，昨日上午第3度來電，詐稱監管其帳戶內現金85萬元，郭婦始驚覺有詐，前往柳營分駐所詢問，警方立即配合，與歹徒周旋，循線於昨日9時30分在柳營區代天院附近查獲未成年詹、許姓等2名車手，持偽造台北地檢署公證科收據1紙，準備向郭婦取款。

2名嫌疑人供稱，3月中旬某日在桃園市某家網咖，有不詳男子詢問要不要打工賺錢，答應後留下聯絡電話，約定昨日上午在桃園高鐵站會面，當場交付每人手機1支、交通費6000元及公證科收據1紙，要求搭車到柳營區取款，如得手後可分得1-2％款項。

分局長王森瑒呼籲，假藉法官、檢察官、警察來電稱「你的身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、積欠電話費等，要凍結帳戶（財產）或交付保證金或監管你的銀行存款等，而且不得對外洩露，不從就羈（收）押你」，或子女向錢莊借貸、與人作保現被綁架，強迫不得放下電話並監控領款過程，都是詐騙手法，籲請民眾接獲可疑電話，立即撥打165或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音（新營分局提供）

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  • 獨居退休工友3度接到詐騙電話，將畢生積蓄分別解約、保單質借，損失百餘萬後向警方詢問，警方已順利逮獲車手。（記者王涵平翻攝）

    獨居退休工友3度接到詐騙電話，將畢生積蓄分別解約、保單質借，損失百餘萬後向警方詢問，警方已順利逮獲車手。（記者王涵平翻攝）

  • 警方將詐騙集團車手移送法辦。（記者王涵平翻攝）

    警方將詐騙集團車手移送法辦。（記者王涵平翻攝）

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