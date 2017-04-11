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坐計程車被攔查 通緝犯攜槍彈逮正著

高姓品通緝犯被警查獲槍毒被逮。（記者劉慶侯攝）

2017-04-11  10:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局中二派出所，昨日晚間9時30分許，巡邏警網騎機車行經林森北路399巷21號前，發現有輛計程車內停在暗巷，但後座2名乘客卻行動鬼祟，警方要求對方下車受檢，怎料2男猛力推開車門往外拔腿竄逃。

警方騎車自後鳴笛追趕，22歲高姓男子企圖攀爬柵欄時不慎被割傷，受傷倒地，這才被警方當場逮獲，並在他身上起獲槍枝一把，子彈3顆，警方先將他送醫包紮，並查出他是通緝犯身分。

隨後警方再到高男租住處搜索，再起獲毒品安非他命K他命及吸食器，押解返回隊部偵訊，今日上午依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並追查另一名逃逸男子到案。

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相關影音 （警方提供）

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  • 警方查獲毒品和槍彈。（記者劉慶侯攝）

    警方查獲毒品和槍彈。（記者劉慶侯攝）

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