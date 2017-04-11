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男子欠債PO文要輕生 拿美工刀自殘上百刀

2017-04-11  10:12

［記者許展溢／苗栗報導］30歲劉姓男子疑因欠下債務，9日在臉書發文表示要輕生 ，朋友看到馬上報警，警方趕到現場，劉男已昏迷躺在床上，手上和身上竟有上百處美工刀劃傷痕跡，員警趕緊將他救出，目前正在醫院治療中。

警方表示，前天傍晚竹南警分局大同派出所接獲報案，劉男在臉書留言想尋短，請警方趕快協助救人，但警方到達劉男住處後怎麼敲門都沒有回應，還聞到濃厚燒炭味，向住宅管理員拿鑰匙開門，發現地上有一個鍋子，裡頭裝著炭火餘燼，還有好幾瓶啤酒空罐及數顆不明藥物。

警方指出，劉男疑似因金錢壓力輕生，還在床邊留下遺書，男子經急救現已恢復意識，但因吸入過多一氧化碳，目前轉院治療中。

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  • 劉男因吸入過多一氧化碳，目前正轉院治療中。（記者許展溢翻攝）

    劉男因吸入過多一氧化碳，目前正轉院治療中。（記者許展溢翻攝）

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