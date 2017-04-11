| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
周玉蔻爆馬收頂新2億獻金案 高院改判拘役50天定讞 竹南高三生跳樓輕生 送醫搶救中
 首頁 > 社會

轉彎車未讓直行機車 騎士命危

轉彎轎車未禮讓直行機車釀事故，害騎士頭顱出血命危！（記者吳昇儒攝）

2017-04-11  09:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕轉彎轎車未禮讓直行機車釀事故，害騎士頭顱出血命危！

昨晚10時許，郭姓男子駕車由基隆市明德二路左轉工建路時，疑似未禮讓直行機車，害3名騎士煞車不及撞上；其中，20歲林姓騎士傷勢嚴重，顱內出血嚴重，雙腿嚴重骨折，生命垂危。

警方調閱監視器發現，郭未禮讓直行機車，致林姓騎士在撞及郭的右後車門後、連人帶車噴飛出去。騎在林後方的黃、陳姓基隆商工夜校生，也為了閃避2車撞擊後散落一地的機車零件而摔車，所幸無大礙。

林被送往基隆長庚醫院急救後，因顱內出血嚴重，雙腿開放性骨折，左腿不僅斷成3截，頸部還有一道疑似安全帽帶的撕裂傷。經院方徹夜急救，頸部10公分的撕裂傷已經縫合，因顱內出血嚴重，插管搶救，生命垂危。

林的家屬徹夜守候病房，以淚洗面，盼奇蹟出現。

相關影音（翻攝畫面）

廣告
  • 林姓高中生的機車全毀，後方銀色機車的車主為了閃避四散的零件，也發生碰撞。（記者吳昇儒攝）

    林姓高中生的機車全毀，後方銀色機車的車主為了閃避四散的零件，也發生碰撞。（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 直行機車 轉彎車 騎士
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：轉彎車未讓直行機車 騎士命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.