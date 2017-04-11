轉彎車未讓直行機車 騎士命危

轉彎轎車未禮讓直行機車釀事故，害騎士頭顱出血命危！（記者吳昇儒攝）

2017-04-11 09:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕轉彎轎車未禮讓直行機車釀事故，害騎士頭顱出血命危！

昨晚10時許，郭姓男子駕車由基隆市明德二路左轉工建路時，疑似未禮讓直行機車，害3名騎士煞車不及撞上；其中，20歲林姓騎士傷勢嚴重，顱內出血嚴重，雙腿嚴重骨折，生命垂危。

警方調閱監視器發現，郭未禮讓直行機車，致林姓騎士在撞及郭的右後車門後、連人帶車噴飛出去。騎在林後方的黃、陳姓基隆商工夜校生，也為了閃避2車撞擊後散落一地的機車零件而摔車，所幸無大礙。

林被送往基隆長庚醫院急救後，因顱內出血嚴重，雙腿開放性骨折，左腿不僅斷成3截，頸部還有一道疑似安全帽帶的撕裂傷。經院方徹夜急救，頸部10公分的撕裂傷已經縫合，因顱內出血嚴重，插管搶救，生命垂危。

林的家屬徹夜守候病房，以淚洗面，盼奇蹟出現。

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