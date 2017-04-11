占領行政院獲「不受理」 張之豪：應「全部」有罪或無罪

2017-04-11 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運期間的323占領行政院一案昨日宣判，前社運人士張之豪獲判無罪以後，在臉書上發表看法。張之豪認為，「這個行動是個集體行動，要就全部有罪，要就全部無罪」。

張之豪在臉書上PO文表示，他因非法侵入行政院被告，由於行政院長林全上任後代表行政院撤告，他因此獲判公訴「不受理」，既非有罪，也非無罪。然而，此案的宣判結果為「有的人有罪、有的人無罪」，張之豪表明自身的立場為：「這個行動是個集體行動，要就全部有罪，要就全部無罪。不論在立法院，還是行政院的這些行動，都是基於同樣的理念，就是公民要阻止國家毀憲亂政。」

張之豪進一步解釋，「如果政府作出了傷害國家的事，人民有義務要保護國家，這就是『公民不服從』」，並且指出，「不論立院，還是政院，這是同一個運動，也應該有同樣的判決，因為大家的初衷、行動與捍衛民主、保衛台灣的心，是一致的」。