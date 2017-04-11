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小學生情侶深夜疑翹家 警及時發現化解

2017-04-11  09:50

〔記者王俊忠／台南報導〕一對年僅十三歲的小學同班男、女學童，日前深夜相約外出疑欲翹家，南市一分局警方見兩童形跡可疑、又不願說出雙方家長身分與聯絡方式，即聯絡學校主任出面聯繫兩童家長，帶回家中保護安置及請社工關懷輔導，及時化解兩童深夜翹家可能發生的意外。

南市莊敬派出所所長劉智豪、警員王世運於四月六日凌晨三點巡邏經過小東路294巷時，在昏暗燈光下隱約見到一名小女童在街上遊走，因為深夜形單影隻，員警感到有危險之虞，遂趨前關心查看。

警方發現女童身上只穿一件某國小的短袖制服上衣，因深夜氣溫偏低，詢問時，彭姓女童 （93年次）稱當晚是借住在同班同學家中，因睡不著外出散步，且語帶閃爍地答應會立刻返回同學家。由於女童不願再透露其他訊息，兩警先假裝離開現場。

不久，兩警折返原處查看，發現彭姓女童準備騎電動腳踏車離去，劉所長追問，女童才膽怯透露實際上是在等同班的楊姓男同學（93年次）準備一起到她家，隔天早上再一同上學。適時，楊姓男童正巧提書包下樓、還帶一袋行李，員警從種種情節覺得太多不合常理，而2童又不願照實陳述家長姓名與聯絡方式，懷疑兩童是相約翹家。警方隨即查詢兩童學校校安專線、聯繫學校主任到場聯絡家長及帶兩孩子回家安置。

據了解，楊姓男童告訴警方，其家長到台北、不在家。但學校主任帶楊童回家時，發現楊童家長正在家裡睡覺，察覺楊童顯然說謊；女童同樣有說謊問題。校方告知兩童家長有關孩子相約翹家情事，並啟動校安與高風險家庭通報，由校方會同家長、社工介入輔導兩童及做後續追蹤關懷。

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  • 南市一分局警方發現一對男女小學同學疑相約深夜翹家，及時避免可能發生的意外。（記者王俊忠翻攝）

    南市一分局警方發現一對男女小學同學疑相約深夜翹家，及時避免可能發生的意外。（記者王俊忠翻攝）

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