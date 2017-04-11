檢察官嫖幼齒 蔡曉崙判1年10月
2017-04-11 09:42
〔記者楊政郡／台中報導〕前彰化地檢署檢察官蔡曉崙與17歲少女性交易、「吃好逗相報」，在社群網站散布該女子「重慶妹」的照片、胸圍、對價及可約時間，等於媒介性交易，台中地院依兒童及少年性交易防制條例，判處1年7月及得易科罰金3月徒刑。
判決書指出，蔡曉崙在104年3月經由網友介紹認識「重慶妹」（綽號、台灣籍），而雙方對談後得知「重慶妹」17歲，是某高職中輟生，104年3月某日約「重慶妹」到文華高中附近某火鍋店，用餐後至某汽車旅館性交易，支付3500元。
此後兩人互有連繫，得知「重慶妹」家境不好，基於好意幫忙，萌生要幫她介紹生意，在「茶餘飯後」社群網站，以「小輪子」之暱稱，張貼「重慶妹」之「照片、身高、胸圍、幼齒、性交對價及可約時間」等媒介訊息，有興趣的男客透過蔡，蔡經過整理交易地點、時間、車牌號碼、車型款式等，分別通知給「重慶妹」及男客，相當熱心居間協助完成性交易，至105年底有5男客，透過此管道完成與「重慶妹」性交易。此5男不知「重慶妹」實際年紀。
法官表示蔡曉崙觸犯「兒童及少年性交易防制條例」，蔡為公務員犯此罪需加重二分之一。
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