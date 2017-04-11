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救護車擦撞混凝土車 5人受傷送醫

2017-04-11  09:18

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉成興路、國道5號側車道路口，今天清晨5點44分，發生救護車與預拌混凝土車擦撞意外，還波及一輛小轎車，救護車開車消防員、隨車替代役男、車上2名外勞、小客車女駕駛共5人受傷送醫。

宜蘭縣消防局清晨接獲通報執行傷患救護，消防員駕駛救護車載著替代役男，到蘇澳鎮馬賽運送外籍傷患，前往羅東地區醫院就醫，另有一名外勞陪同就醫，救護車沿著國5側車道（191甲線）北上，行經成興路路口，與行駛成興路東往西行駛的預拌混凝土車擦撞。

事發後，預拌混凝土車還撞上一輛轎車，混凝土車司機無大礙，駕駛救護車消防員一度昏迷，連同替代役男、2名外勞、轎車女駕駛，分別被送往羅東博愛及聖母醫院救治，經過醫師檢查，5人均無大礙，肇事原因由警方調查中。

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  • 預拌混凝泥土車車禍現場。（記者江志雄翻攝）

    預拌混凝泥土車車禍現場。（記者江志雄翻攝）

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