周玉蔻爆料馬英九收頂新2億獻金挨告 高院今宣判

2017-04-11 08:48

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻3年爆料指前總統馬英九收受頂新2億政治獻金，遭馬自訴控告加重誹謗並求償千萬元，台北地院認定周女所言可受公評，判她無罪，馬英九不服上訴高等法院，高院上月召開言詞辯論庭訊時，周強調有消息來源，應判她無罪，並認為「勿造成有權有錢的心無法監督」，高院訂今上午11時宣判。

此外，因周玉蔻影射胡定吾安排頂新集團捐獻金給馬英九，胡定吾認為不實提告，北檢起訴周，也併入高院一併審理。上月底，胡定吾出庭指周女未向他查證，相當不負責任。

周玉蔻是於103年底分別在《美麗島電子報》及多個政論節目中，指控馬英九總統收受頂新集團2億元政治獻金，馬多次否認，並要求周道歉未果，因此委請律師，向台北地院自訴周女加重誹謗及求償1000萬元，並要求周登報道歉。