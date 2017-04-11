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關子嶺山區雙黃線超車 過彎後…不見了

2017-04-11  08:42

［記者王涵平／台南報導］關子嶺山區9日凌晨傳1輛自小客在過彎處跨越雙黃線超車後失控翻覆，白河警方表示，9日凌晨在175線1處彎道發現翻落路旁山坡的自小客車，男子自行脫困，酒測值零。

臉書社團「台灣新聞記者聯盟&爆料平台」昨日貼出1段行車紀錄器，顯示1輛自小客車在山區道路跨越雙黃線超車，疑因車速過快，過彎時直接撞上橋墩翻落山坡，後方自小客車內乘客直喊「下去了齁」、「阿彌陀佛」、「要不要報警啊」、「打電話報警」。

貼文指稱該路段在關子嶺175或174線，白河警方表示，9日凌晨3時許接獲報案指稱發生A3交通事務，循175線往崁頂方向，在2.3公里轉彎處發現1輛自小客車翻落路旁山坡，白姓駕駛自行爬出車外，表示自行處理，不需就醫。

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  • 關子嶺山區9日凌晨傳1輛自小客在175線過彎處跨越雙黃線超車後失控翻覆，男子自行脫困，不願就醫，酒測值零。（記者王涵平翻攝臉書）

    關子嶺山區9日凌晨傳1輛自小客在175線過彎處跨越雙黃線超車後失控翻覆，男子自行脫困，不願就醫，酒測值零。（記者王涵平翻攝臉書）

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